Em SC, colisão deixa 4 mortos Quatro pessoas morreram na manhã de ontem em um acidente na altura do km 170 da rodovia BR-470, na região de Pouso Redondo, em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 8 horas, um caminhão bateu de frente em um Ford Escort. Os quatro passageiros do veículo de passeio - Airton Beirão Vargas, de 37 anos, Selma Cândida da Silva Vargas, de 34, Aline da Silva Vargas, de 18, e Alison da silva Vargas, de 11 - morreram no local. O motorista do caminhão, Cesar Martins Franco, de 31 anos, não se machucou. Na noite de anteontem, uma motorista que dirigia na contramão na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na altura do km 449, região de Marília, morreu ao bater contra uma picape. A Polícia Rodoviária Estadual ainda não sabe o que levou Eliana Neide da Silva, de 37 anos, a dirigir na contramão. Acredita-se que ela possa ter errado o caminho.