Em SC, Luis Alves vai gastar R$ 1,2 mi para restabelecer energia

Uma operação emergencial, orçada em R$ 1,2 milhão, foi iniciada nesta quarta-feira, 3, para restabelecer integralmente o abastecimento de energia elétrica no município de Luis Alves, em Santa Catarina, segundo as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). Segundo o chefe da Agência Regional Blumenau da Celesc, Regis Evaloir da Silva, será quase uma operação de guerra: "Vamos construir uma rede alternativa que trará energia da subestação Salseiros, em Itajaí, para abastecer a cidade. Esse trabalho, normalmente, levaria quase 4 meses para ser concluído. A nossa estimativa é que tudo esteja pronto em 10 dias. Temos um grupo grande de trabalho e vamos prosseguir ininterruptamente". A rede anterior, que foi totalmente destruída, abastecia parte de Luis Alves por meio da comunidade Belchior, de Gaspar, trazendo energia da subestação Itoupava Central, em Blumenau. A obra inclui a colocação de 300 postes e 25 quilômetros de cabos numa extensão final de 32 quilômetros. De acordo com a empresa, a dificuldade de acesso causada pelos deslizamentos e quedas de barreiras causou danos sérios à rede elétrica do município, deixando os oito mil moradores sem eletricidade durante quatro dias. Cerca 90% da rede de Luis Alves foi restaurada emergencialmente, mas os bairros Alto Santana e Dom Bosco continuam sem energia.