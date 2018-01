Em seis dias já choveu o equivalente a 77% do esperado para janeiro em BH

Em seis dias de janeiro, Belo Horizonte já registrou o acumulado de chuva de 228,7 mm, dos 296,3 mm esperados para o mês. O índice representa 77% do total esperado para o mês.

Para este domingo, 8, a previsão para o Estado é de tempo instável devido à atuação de um sistema frontal no oceano nas imediações do litoral da Região Sudeste. Há tendência de grande volume de chuva, principalmente, para o Noroeste de Minas Gerais.

Na noite de sábado, 7, a cidade de Ubá, na Zona da Mata, foi atingida por um temporal que provocou as áreas urbana e rural. Por volta das 20 horas, uma forte chuva elevou o nível do Ribeirão Ubá provocando inundações em vários pontos. Também houve deslizamentos de encostas o que causou interdição de vias no respectivo município. Não há registro de mortos ou feridos na região.

Desde outubro de 2011, quando a defesa Civil passou a contabilizar os prejuízos causados durante o período chuvoso, 103 municípios mineiros decretaram situação de emergência em decorrência dos estragos causados pelas chuvas, enchentes e deslizamentos. Outras 54 cidades foram afetadas, mas não decretaram emergência. Foram registradas 12 mortes e duas pessoas estão desaparecidas em Santo Antônio do Rio Abaixo e União de Minas. Existem 906 pessoas desabrigadas e 11.939 mil desalojadas.