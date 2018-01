Em Sidrolândia (MS), ladrão é amarrado em poste e espancado

CAMPO GRANDE - Depois de roubar uma casa no centro de Sidrolândia (MS), cidade a 60 quilômetros da capital, Campo Grande, um homem de 38 anos foi amarrado com uma corda a um poste e agredido pelo dono do imóvel e por vizinhos.

Antônio Mendes Sá, que já tem passagem por furto de veículo, pegou objetos da casa da vítima e foi visto pelos vizinhos quando tentava sair do local, por volta das 4 horas de domingo. Na casa estavam o dono, a mulher e a filha de 18 anos.

O dono da casa e o ladrão entraram em confronto e Sá, conhecido como Maninho, foi imobilizado com a ajuda de vizinhos. Depois, foi agredido e teve as mãos e os pés amarrados com uma corda em um poste. Foi desamarrado quando a Polícia Militar chegou.

A Polícia Civil de Sidrolândia informou que Sá será autuado por tentativa de furto. O proprietário da casa invadida teria agido por "instinto", segundo a polícia, e não será indiciado.

Caso semelhante aconteceu no dia 31 de janeiro, quando um adolescente de 15 anos foi amarrado em um poste na zona sul do Rio. Ele seria autor de furtos na região. Um grupo de "justiceiros" teria o prendido no poste.