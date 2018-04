Em SP, houve resistência do comércio e da publicidade O projeto de lei Cidade Limpa, de autoria da gestão Gilberto Kassab (DEM), foi aprovado na Câmara em 26 de setembro de 2006. No dia seguinte, o prefeito sancionou a Lei 14.233, em vigor desde 1º de janeiro de 2007. Foram muitas disputas judiciais questionando a legalidade da regra, que previa multa de R$ 10 mil por publicidade irregular. As empresas de outdoors obtiveram liminar em 8 de dezembro de 2006 e a Associação Comercial, uma semana depois. A Prefeitura venceu. A fiscalização foi marcada por confusões. No 1º dia, Kassab retirou 1 de 4 outdoors da Avenida Sumaré. No dia seguinte, parou 15 km da Marginal do Tietê para autuar.