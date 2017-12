Em SP, parte do teto de um mercado desabou Confundido pela chuva, que encobria o asfalto, o motorista de uma van manobrou o veículo e caiu, às 14h50, em um córrego que deságua no Rio Pinheiros. Ao conseguir sair do veículo, ele foi arrastado pela correnteza e atravessou a pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros por debaixo da terra, pela tubulação de escoamento. O motorista, após ter sido sugado pela enxurrada, conseguiu nadar e foi parar no Rio Pinheiros, onde foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Apesar do acidente, Roberto Costa Santana, de 42 anos, que fazia um bico, sofreu apenas um corte na cabeça e não corre risco. Seu ajudante, Thiago Jesus Santos, de 16 anos, foi resgatado da água por dois homens e passa bem. Segundo o ajudante, a van dirigida por Santana caiu no córrego ao tentar desviar de um buraco próximo do cruzamento da Marginal com a Rua Alexandre Mackenzie, no Jaguaré, zona oeste. A tempestade que caiu na capital na tarde de ontem ainda provocou um desabamento, 19 pontos de alagamento - cinco deles intransitáveis nos bairros de Perdizes, Barra Funda e Lapa, na zona oeste - e deixou as zonas oeste, norte, sul e o centro em estado de atenção. Na Marginal do Tietê, próximo da Ponte das Bandeiras, sentido Penha, houve alagamento e interdição da via pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Por conta da tempestade, um poço de esgoto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) se rompeu e abriu um buraco na Rua Frei Caneca com a Rua Dona Antonia de Queirós, na região da Consolação. A empresa informou que o buraco, com 1 metro de diâmetro por 3 metros de profundidade, será fechado até amanhã. Também por causa da chuva, às 17 horas, o telhado de um mercado desabou na Rua Silvio Torres, em Artur Alvim, na zona leste. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos mas o local, identificado como Mercado Açaí, foi fechado por prevenção. Mais cedo, uma chuva de granizo fez parte do telhado do supermercado Wal Mart da Avenida Gastão Vidigal, no Jaguaré, cair. O desabamento ocorreu por volta das 14h20 e também não houve feridos.