Em SP, picape cai em vala da Marginal do Tietê e colisão fere 3

Três pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo dois carros e um micro-ônibus na manhã desta sexta-feira, 25, dia de Natal, no bairro Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente interditou a faixa da direita, sentido bairro, da via desde 9h10. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas.

Nesta manhã, também houve um acidente na Marginal do Tietê. Uma picape caiu em uma vala das obras de ampliação da via, no sentido Rodovia Ayrton Sena, perto da Ponte Ulisses Guimarães. Ninguém ficou ferido. De acordo com a CET, às 9h40 não havia lentidão na cidade.