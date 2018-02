Em SP, postos do Poupatempo não funcionam no sábado Os postos do Poupatempo fixos e móveis da capital, Grande São Paulo e interior do Estado, não funcionarão neste sábado, 21, em virtude do feriado nacional em comemoração ao Dia de Tiradentes. Na segunda-feira, dia 23 de abril, todos os postos fixos e unidades móveis voltam a atender normalmente, em seus horários habituais. O Disque Poupatempo - 0800 772 36 33 (ligação gratuita) - também não funcionará no sábado, 21, voltando a atender normalmente na segunda.