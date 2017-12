Em Suzano, 2 pessoas morrem e uma fica ferida Duas pessoas foram mortas e uma sobreviveu após homens armados atirarem contra elas, no final da noite de domingo, 11, na cidade de Suzano, região leste da Grande São Paulo. Homens armados desceram de um veículo e atiraram contra três pessoas que estavam dentro de um Santana verde, na Rua Cumbica, no Jardim Revista. O crime ocorreu em frente a um bar pertencente a uma das vítimas, o traficante Osmar de Alvarenga, conhecido como "Finginho", segundo a polícia. Foram baleados também Cleverson de Almeida Silva e a adolescente Jéssica Fernandes Silva, de 16 anos. Osmar e Cleverson morreram dentro do carro, mas a garota, baleada na perna, foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Suzano e passa bem. Segundo a PM, a adolescente não soube dizer descrever o carro do qual os atiradores saíram nem quantos eram os homens armados. Os assassinos fugiram.