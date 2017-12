Em um mês, Vitória tem metade das chuvas do ano inteiro

A capital do Espírito Santo também sofre com as fortes chuvas. Já choveu em um mês o equivalente a metade de um ano. Chove sem parar desde sexta-feira, 21. Com os temporais que ocorreram no último fim de semana, o Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - mediu 3 vezes a média de chuva para o mês de novembro. Porém, A chuva não dará trégua ao Espírito Santo, pelo menos até o fim da semana. As nuvens já estão mais carregadas na região e quantidade de chuva vai aumentar. A previsão é de muita chuva até a sexta-feira.