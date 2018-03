Em vantagem, Dilma não esconde dependência de Lula No comício marcado para a manhã de hoje na Boca Maldita, em Curitiba, está mantida a estratégia de o presidente Lula (foto)falar por último, com aconteceu quinta-feira em Porto Alegre. A ideia de Dilma encerrar os discursos, adotada no esvaziado comício da Cinelândia, no Rio, há 15 dias, não deu certo. Dispersou ainda mais os poucos participantes. A mudança de rumo reflete a dificuldade de Dilma de se equilibrar entre a necessidade de um "voo solo" e a extrema dependência do presidente. É o fato de ser candidata do Lula que dá a Dilma a vantagem sobre José Serra apontada ontem pela pesquisa do Ibope. E é com o presidente que ela conta para atrair o interesse do eleitor nos programas da TV e se distanciar ainda mais do tucano. Nos comícios, caberá a Lula a condução de um "gran finale".