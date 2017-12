Embaixada do Congo diz desconhecer homem que se apresentou como cônsul durante prisão de 'Nem'

Solange Spigliatti, do estadão.com.br com Agência Brasil,

SÃO PAULO - A Embaixada da República Democrática do Congo informou à Agência Brasil desconhecer a ligação do homem que se apresentou como cônsul honorário do país com o traficante Antônio Bonfim Lopes, o "Nem", preso na madrugada desta quinta-feira, 10, no Rio de Janeiro. O Congo não tem embaixador no Brasil apenas uma encarregada de negócios, a conselheira Nadine Osório Tchamlesso. A embaixada informou ainda que aguarda dados da Polícia Federal para se manifestar oficialmente sobre o assunto.

Um cônsul honorário não necessita ser um diplomata de carreira nem funcionário do Ministério das Relações Exteriores. A função pode ser exercida por qualquer pessoa desde que nomeada pela representação diplomática do país. O cônsul não dispõe dos privilégios de diplomatas nem de carro oficial.

Por mais de um ano a referência da Embaixada da República Democrática do Congo em Brasília era a residência do então encarregado de negócios do país, Lumba Mfukunkatu. De acordo com funcionários do prédio, o diplomata não mora mais no local desde meados de 2009. Eles não sabem informar se ele regressou para o Congo.

O Congo passou a despertar a atenção desde a madrugada de hoje, quando policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar prenderam o traficante "Nem". Ele foi capturado enquanto tentava fugir do cerco policial na comunidade, escondido no porta-malas de um Corolla preto. Militares relataram que dentro do carro estavam três pessoas: um advogado, um homem que se identificou como cônsul honorário do Congo e outro que afirmou ser funcionário do Consulado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O suposto cônsul impediu a Polícia Militar de revistar o veículo, alegando imunidade diplomática, e disse que só abriria o veículo para revista em uma unidade policial. O veículo seguiu, então, escoltado pelos PMs.

Durante o trajeto, os homens pararam o automóvel, na região da Lagoa, também na zona sul, e ofereceram propina de R$ 1 milhão aos policiais para que fossem liberados. Os PMs revistaram então o veículo e encontraram o traficante.

"Nem" foi levado para a sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, na zona portuária do Rio.

Ocupação. O governador Sérgio Cabral afirmou nesta quinta-feira, de acordo com informações veiculadas no jornal RJTV, da TV Globo, que o processo de ocupação da Favela da Rocinha, na zona sul, será concluída até domingo, 13, para receber a primeira etapa 19ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Rio de Janeiro.