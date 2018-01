Embaixador dos Estados Unidos prevê mais vistos para brasileiros

A embaixada norte-americana no Brasil pretende emitir mais de um milhão de vistos para brasileiros em 2013, quebrando o recorde histórico, atingido em 2012, de quase um milhão. De acordo com o embaixador norte-americano no Brasil, Thomas Shannon, essa ampliação é consequência da política de aproximação dos países. Ele disse também que o forte gasto de turistas brasileiros no país ajuda os EUA a superarem a crise.

"Há mais brasileiros viajando hoje para os Estados Unidos do que nunca. Vamos autorizar, neste ano, mais de um milhão de vistos para brasileiros, o que é um recorde histórico", afirmou. "Os brasileiros hoje são muito bem vistos nos Estados Unidos", emendou.

Segundo Shannon, os gastos de turistas brasileiros nos Estados Unidos em 2012 somaram US$ 8 bilhões, o que coloca o País na segunda posição entre os países com mais gastos nos EUA no anos passado, atrás apenas da China. "A grande presença de brasileiros nos Estados Unidos ajuda muito a recuperação da economia (norte-americana), especialmente na área do turismo", avaliou Shannon.

Segundo o embaixador, as negociações para derrubar a exigência de visto para brasileiros estão em andamento, restando apenas detalhes na área de documentação e inteligência. "Os governos estão trabalhando para deixar de pedir vistos, mas não posso dizer exatamente quando (isso deve ocorrer). Temos que negociar acordos sobre integridade e confiança com relação aos documentos e a capacidade de trocar informações sobre pessoas que estão viajando e isso tem que ser recíproco", concluiu.