Embaixador italiano vai à posse, apesar de crise do caso Battisti A tensão entre Brasil e Itália causada pela decisão do ex-presidente Lula de manter no País o ex-ativista italiano Cesare Battisti, condenado por quatro assassinatos em seu país, foi amainada ontem com um gesto diplomático de distensão emitido pelo embaixador Gherardo La Francesca. Mesmo chamado a Roma, em sinal de protesto contra a decisão do governo brasileiro, o diplomata participou da posse da presidente Dilma Rousseff.