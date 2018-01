Embarcação com 20 pessoas afunda no Lago de Furnas

Um passeio de escuna com cerca de 20 pessoas terminou em desespero na tarde desta quinta-feira, 7, no Lago de Furnas, na região entre Capitólio (MG) e São João Batista do Glória (MG), no Sul do estado. A embarcação afundou perto da Cachoeira dos Canyons e as pessoas tiveram que se agarrar às pedras, sendo salvas por outras embarcações e pelos bombeiros.

Todos na escuna estariam usando o colete salva-vidas e ninguém se feriu no acidente. Mas vídeos repercutem na internet mostrando o perigo enfrentado no lago que é chamado de "Mar de Minas" devido à sua grande dimensão. Nas imagens é possível ver muita gente gritando e lanchas ajudando no resgate.

"Acho que a escuna bateu nas pedras, aí depois foi uma situação assustadora", contou Alessandra Lima, que estava próxima ao local. Outro frequentador do lago, Gleyson Oliveira, reclamou da falta de vigilância na região. “Cada dia que passa acontece um acidente, seja aéreo ou náutico, e nada de fiscalização", declarou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apuração. As causas do acidente serão investigadas pela Capitania dos Portos. Segundo testemunhas, a tripulação é experiente e conhece bem a região.

A embarcação está registrada como “Dona Beija” e havia partido com turistas de um pier localizado em um restaurante, em Capitólio, às margens da Rodovia MG 050.