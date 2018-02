Embate entre tucano e petista marcou campanha Durante toda a campanha, o candidato do PT ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante, preocupou-se em confrontar os 16 anos de gestão tucana no Estado. E o tucano Geraldo Alckmin, em defender as bandeiras dos ex-governadores de seu partido, Mário Covas e José Serra, além de ressaltar obras de sua gestão.