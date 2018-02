Embate polariza ministros pró e contra a lei Quando um projeto polêmico está em votação no Congresso, é comum ver no plenário do Senado e da Câmara dois grupos bens distintos, sempre reunidos em rodas fazendo conchavos e planejando como vencer os adversários. No Supremo Tribunal Federal, a bancada em forma de "u" deixa os ministros afastados. As conversas são feitas pelo computador ou por bilhetinhos.