Embolia leva mãe da presidente a hospital

O primeiro atendimento à mãe da presidente, ainda no Palácio da Alvorada, foi feito pelo médico da Presidência, Cléber Ferreira. Ela foi medicada com anticoagulantes, recomendados para evitar formação de novos trombos e dissolver o que já foi detectado.

Diante de um quadro médico que apontou a recuperação da mãe da presidente - que lhe permitiu até suspender o uso de aparelho de oxigênio, que estava ajudando na respiração -, a presidente Dilma Rousseff decidiu manter a agenda de viagem prevista para Araçatuba e São Paulo.

Dilma Jane tem 88 anos e mora em Brasília com a presidente e com sua irmã, D. Arilda. É justamente a tia da presidente, Arilda, que está acompanhando D. Dilma no hospital.

Desde o feriado de 7 de Setembro Dilma Jane vinha tossindo com frequência e sentindo fortes indisposições, que foram inicialmente atribuídas ao ar seco e ao clima que atinge há tempos a capital federal - onde não chove há quase 100 dias. No domingo, diante da persistência do quadro, o médico foi chamado ao Alvorada e, na segunda, houve a decisão de interná-la para um acompanhamento mais de perto - a idade avançada impõe mais cuidados.

Temer. Também no fim de semana, o vice-presidente da República, Michel Temer, sofreu uma intoxicação alimentar e esteve no hospital Albert Einstein, em São Paulo, submetendo-se a vários exames. Antes do feriado de 7 de Setembro, Temer viajou para uma cidade próxima a Natal com a mulher e o filho. Lá, pegou muito sol durante as caminhadas na praia e acabou se desidratando. Já em São Paulo, na madrugada de domingo para segunda-feira, sentiu uma indisposição no estômago e foi ao hospital, onde tomou soro. Ontem, o vice-presidente, que tem 70 anos, foi liberado e a expectativa é de que ele volte para Brasília nesta quarta-feira.