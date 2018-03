Embraer confirma compra de 8 jatos 195 pela Lufthansa

O conselho da Lufthansa havia aprovado no final de setembro a encomenda, que inclui também 48 aviões da Airbus.

No caso dos jatos da Embraer, as entregas começam no primeiro semestre de 2012, informou a fabricante brasileira.

"Apoiada na recuperação da economia da Alemanha, a demanda da Lufthansa está crescendo fortemente este ano, sendo sustentada por uma importante retomada da rentabilidade", afirmou em comunicado o vice-presidente executivo da Embraer para aviação comercial, Paulo César de Souza e Silva.

A Lufthansa havia feito anteriormente um pedido para 30 aeronaves modelos 190 e 195 da Embraer para sua frota regional, em junho de 2007, sendo que a maioria deles já está em serviço, afirma a companhia brasileira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No acumulado dos nove primeiros meses de 2010, a Embraer contabiliza entregas de 154 unidades, ante 153 entre janeiro e setembro de 2009.

(Por Alberto Alerigi Jr.)