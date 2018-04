Embraer envia equipe ao Equador após acidente em aeroporto

Segundo jornais locais, um avião Embraer 190 saiu da pista no momento do pouso no aeroporto Mariscal Sucre, na capital Quito, por volta das 19h15 (horário local). A aeronave era operada pela empresa Tame.

"A Embraer lamenta o acidente", afirmou a empresa em nota. "Uma equipe especializada da Embraer já fez contato com as autoridades locais e está à caminho de Quito para auxiliar no processo de investigação".

(Por Silvio Cascione)