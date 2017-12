Embraer termina 1o tri com lucro quase 4 vezes maior

Já o lucro atribuído aos acionistas da companhia ficou em 174,3 milhões de reais no período, contra 44,1 milhões no mesmo intervalo de 2010.

A base de comparação foi impactada pelo efeito combinado de impostos e variação cambial. De janeiro a março deste ano, a companhia obteve um crédito fiscal de 4,2 milhões de reais. No mesmo período de 2010, a empresa tivera nessa coluna uma despesa de 88,1 milhões.

A terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo teve receita líquida de janeiro a março de 1,757 bilhão de reais, 1,5 por cento abaixo do faturamento do primeiro trimestre de 2010. A Embraer havia informado em abril que entregou no primeiro trimestre 28 aviões, numa queda sensível sobre as 41 aeronaves despachadas um ano antes.

Ainda assim, a geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de 259,8 milhões de reais, teve um aumento de 24 por cento na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior. A margem Ebitda no período passou de 11,8 para 14,8 por cento.

A companhia atribuiu esse resultado a um maior mix de produtos, tendo uma maior participação de serviços aeronáuticos: 15,4 por cento contra 11 por cento um ano antes.

"Normalmente, as margens de serviços aeronáuticos são maiores do que os outros negócios da Embraer, e especialmente neste último trimestre suas margens ultrapassaram a média face ao mix de receitas", afirmou a empresa no relatório.

O resultado trimestral da companhia veio com um aumento das despesas gerais, administrativas e comerciais, impulsionado sobretudo pela apreciação do real.

"A apreciação de 7,4 por cento entre a taxa de câmbio média do real em relação ao dólar (...) representou um desafio adicional na gestão das despesas operacionais", acrescentou a Embraer no documento.

As despesas administrativas saltaram de 63,3 milhões para 95,4 milhões de reais ano a ano, enquanto o item outras despesas líquidas disparou para 14 milhões de reais no primeiro trimestre, contra 400 mil reais no mesmo período em 2010.

A Embraer manteve a expectativa de encerrar 2011 com uma receita líquida de 5,6 bilhões de reais, conforme divulgado no final de março.

(Por Vivian Pereira; Edição de Aluísio Alves)