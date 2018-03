Emissão média de CO2 supera SP Se fossem cores, Estocolmo seria verde, e São Paulo, cinza. Os paulistanos, contudo, emitem em média menos gases tóxicos do que os suecos. Cada morador de São Paulo é responsável pela emissão de 1,5 tonelada de CO 2 na atmosfera por ano. Os habitantes de Estocolmo produzem quase três vezes mais: 4 toneladas em média. "Na Suécia a população é mais rica e consome mais energia. Isso resulta em mais emissão de CO 2. A energia para aquecer as casas, por exemplo, é importante fonte de emissão de gases tóxicos. Em São Paulo, como quase metade da população é pobre, as emissões são proporcionalmente menores", explica o professor José Goldemberg, ex-secretário do Meio Ambiente. O tipo de poluição de São Paulo, contudo, torna o dia-a-dia dos habitantes mais insuportável. Enquanto em Estocolmo cerca de 40% da emissão dos gases tóxicos é produzida pelas quase 430 mil casas e apartamentos da cidade - 45% deles com três quartos ou mais -, em São Paulo, 75% do total são produzidos por carros, ônibus e caminhões. O enxofre dos combustíveis se transforma em um tipo de ácido visível a olho nu e altamente prejudicial à saúde. Nas águas das cidades, outra grande diferença: em São Paulo, a água dos rios é contaminada pelo esgoto; em Estocolmo, se bebe água da torneira sem receio.