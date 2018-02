Empregada é presa acusada de violentar a própria filha no RJ A empregada doméstica Rosângela Pereira de Oliveira, 36 anos, foi presa nesta quarta-feira no bairro da Penha, Rio de Janeiro, acusada de ter violentada a própria filha. Segundo agentes da Polinter, responsáveis pela prisão, Rosângela teria abusado da menina com um ex-companheiro chamado Laércio, policial do Estado de São Paulo. Rosângela teve a prisão decretada pela Vara Única de Paraty e também responderá pelo crime de corrupção de menores. O policial está foragido.