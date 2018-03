Empresa de ônibus e funcionários vão parar no TRT Representantes do Ministério Público do Trabalho, da Viação Paratodos e do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo têm uma audiência de conciliação às 13 horas desta quarta-feira para tentar resolver a pendência entre a empresa de transportes e os funcionários. O encontro será realizado no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP). Na segunda-feira, 1,4 mil funcionários da Paratodos, que atua na zona Sul da cidade, paralisaram suas atividades e prejudicaram o transporte de cerca de 100 mil pessoas. Os motoristas e cobradores alegam descumprimento de acordo com a empresa para o pagamento de horas extras. A paralisação começou pela manhã e durou até as 16 horas.