Empresa de ônibus está parada na zona leste de SP Os ônibus da garagem número 2 da Viação Himalaia estão parados nesta manhã de quinta-feira, 1. Motoristas e cobradores protestam em frente a garagem da empresa, localizada no bairro do Sapopemba, na zona leste de SP. De acordo com a São Paulo Transportes(SPTrans), os carros da Himalaia atendem a pelo menos 35 linhas, várias delas feitas por trólebus, em vários bairros na zona leste, entre eles São Matheus, Vila Jacuí, Cidade Tiradentes, Sapopemba, Tatuapé, Itaquera e Água Rasa. Ao todo, são 559 veículos parados. A SPtrans já montou o Plano de Apoio entre as Empresas em Situação de Emergência (Paese). As viações Via Sul, Nova Aliança e Itaim Paulista foram acionadas e se comprometeram a colocar pelo menos 150 veículos a mais nas ruas nesta manhã de quinta-feira, 1, para substituir parte da frota parada da Himalaia. Em relação à paralisação, o sindicato que representa os motoristas e cobradores alega que a empresa não está cumprindo cláusulas do acordo coletivo da categoria, como pagamento de 50% de horas extras. Essa é a segunda vez em menos de 30 dias que os funcionários da Viação Himalaia cruzam os braços e prejudicam 250 mil moradores da zona leste da capital. O mesmo ocorreu na manhã do dia 16 de fevereiro.