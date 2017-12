Empresa não muda nem aviso pelo alto-falante

No vôo de terça-feira com destino a Cuiabá e "conexão" em São José do Rio Preto, em nenhum momento os funcionários da TAM tentaram disfarçar o expediente usado pela companhia para driblar a portaria que impede trajetos longos, partindo do Aeroporto de Congonhas. Pelo contrário. No salão de embarque, uma funcionária da TAM anunciava pelo sistema de som: "E atenção para a chamada para o vôo 3740 com destino a São José do Rio Preto, Cuiabá, Sinop, Alta Floresta, Ji-Paraná e Vilena. Embarque iniciado no portão de número 15." Nenhuma menção sobre conexão em Rio Preto. Os destinos após Cuiabá seriam operados por outras empresas. Até os passageiros estranharam a possibilidade de voar para destinos não permitidos pelo Conselho Nacional de Aviação (Conac). "Eles falam em uma conexão que não existe", disse o pecuarista Ovídio Brito, de 33 anos, que vai pelo menos uma vez por mês para Cuiabá. "A gente nem saiu do avião!" O engenheiro paulistano Sérgio Kato, de 33 anos, que mora em Cuiabá, disse ter percebido que a "conexão" em Rio Preto era um "subterfúgio" da companhia. "A agência de turismo (onde ele comprou o bilhete) disse que, havendo escala, o vôo é permitido. Eu duvidei, mas para mim é melhor sair de Congonhas", disse Kato. Quando está em São Paulo, ele se hospeda na zona oeste, mais perto de Congonhas que de Cumbica. "Comprei o bilhete pensando que sairia de Guarulhos e achei esquisito quando me informaram que o avião partiria de Congonhas", disse o comerciante Airton Gurgacz, de 50 anos, que, de Cuiabá, seguiria até Ji-Paraná (RO). Mas ele disse não estranhar. "Os caras são sabidos, sempre descobrem um jeitinho. Aqui vocês chamam isso de malandragem. Lá na Amazônia, chamamos de jiriquita." A notícia de que não é permitido descer do avião na conexão, como ocorreu no vôo de terça-feira da TAM entre Salvador e São Paulo, deixa alguns passageiros revoltados. Com medo de ficar uma hora dentro do avião - tempo de duração das supostas conexões -, a professora Sônia Maria Silva, de 54 anos, irritou-se com a TAM. "É um absurdo não poder descer do avião, ter de ficar aqui no meio da limpeza. Essa crise aérea não resolve nunca." Para acalmá-la, o comandante prometeu que a conexão não passaria de 30 minutos. Desconfiada, Sônia cronometrou. Em menos de 35 minutos o avião estava decolando.