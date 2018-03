Empresa vasculhará prédio da TAM Para tentar evitar que pertences das vítimas do vôo 3054 tenham o mesmo destino da tragédia com o Boeing da Gol, a TAM contratou uma empresa norte-americana especializada no resgate de objetos pessoais em cenários de catástrofes. Nos próximos dias, funcionários da BMS CAT (BMS Catastrophe Global Commercial Services), companhia que atuou no World Trade Center após os atentados às torres gêmeas, devem começar a vasculhar os escombros do prédio da TAM Express. Além de impedir que documentos caiam na mão de falsários, o resultado desse trabalho também serve de alento para os familiares das vítimas. Os peritos americanos miram em todo tipo de objetos pessoais - de correntinhas a laptops - na tentativa de devolvê-los como recordação às famílias. A TAM e a BMS CAT não informam quantos funcionários deverão trabalhar na operação nem quanto tempo durará. Após serem localizados, os objetos seguirão para um galpão onde serão catalogados e só depois entregues aos familiares das vítimas.