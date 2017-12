Empresário argentino é morto em pousada de Búzios O empresário argentino Fabian Alberto Zeitune, de 42 anos, foi assassinado com um tiro no rosto, na noite de quarta-feira, 21, em frente a sua pousada em Búzios, no Rio de Janeiro. Segundo informações da polícia, ele foi morto em frente à porta do quarto da pousada Saint Moritz, na Praia da Armação, por volta de 21h30. De acordo com policiais da 127ª Distrito Policial, em Búzios, nada foi roubado, apesar de haver uma quantidade razoável de dinheiro no local. O empresário viveria há 15 anos na cidade. Os funcionários da pousada foram ouvidos pela polícia, mas nenhum deles viu ou ouviu ninguém passando pelo local. Segundo eles, os disparos também não foram ouvidos. As testemunhas devem prestar novos depoimentos na delegacia nesta quinta-feira, 22. A polícia ainda não sabe o motivo do crime, mas já segue uma linha de investigação, que não pode ser divulgada para não atrapalhar o andamento do caso. A pousada fica na Avenida Bento Ribeiro Dantas, na Orla Bardot, uma das áreas mais sofisticadas da região, mas, segundo a polícia, um local pouco movimento e com pouca iluminação.