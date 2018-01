Empresário atira contra a mulher e foge O empresário Munir Muhamed Jamoul, dono de postos de gasolina e restaurantes em Tatuí, a 150 quilômetros de São Paulo, atirou contra a mulher, Liliane Muhamed Jamoul, durante uma discussão, na noite de quinta-feira. O tiro, efetuado com uma pistola automática, atingiu o rosto de Liliana, na altura do olho direito. O próprio Jamoul socorreu a mulher, levando-a à Santa Casa local, e depois fugiu. O crime ocorreu no pátio do posto Muhamed, no bairro São Cristóvão, zona norte da cidade. Segundo testemunhas, o casal começou a discutir no restaurante anexo ao posto. Liliane saiu do local, entrou em seu carro e preparava-se para sair, quando voltou a ser abordada pelo marido, empunhando a arma. Uma testemunha afirmou que Muhamed queria obrigá-la a abrir a boca para que atirasse. A mulher estava sentada ao volante do veículo quando foi atingida. Um funcionário ainda tentou tomar a arma de Muhamed. Ao vê-la sangrando, ele tomou o volante do carro e levou-a ao hospital. Liliana passou por uma cirurgia e recebeu alta. O advogado do empresário, Edmundo Dias Rosa, procurou a polícia para informar que o cliente vai se apresentar na segunda-feira. Ele disse que o tiro foi disparado acidentalmente. A polícia civil pretendia ouvir hoje o depoimento da mulher, mas os familiares disseram que ela tinha condições psicológicas para falar sobre o caso. A discussão teria se originado de problemas familiares. No fim do ano passado, Liliana e uma filha do casal foram seqüestradas. Elas foram soltas depois de ficar quase três semanas em cativeiro. O empresário teria pago R$ 200 mil de resgate, mas esse valor não foi confirmado pela família.