Empresário atropela três pessoas de propósito após discussão em clube

GOIÂNIA - Um empresário de Goiânia (GO) atropelou intencionalmente três homens e depois fugiu na manhã deste domingo, 21. O caso aconteceu após uma discussão na porta de um clube de golfe. O condutor estaria embriagado. As três vítimas passam bem.

Por volta das 10h, o empresário José Vinicius Toledo Gramacho, de 37 anos, lançou seu veículo, um Mercedes-Benz, contra os homens após uma discussão que teria sido motivada por uma mulher. Eles estavam em frente ao Tênis Golfe de Goiânia. De acordo com a Policia Militar, a discussão começou ainda no interior do clube. Gramacho teria sido cercado pelos homens e tentou atropelá-los para se defender.

“Após o atropelamento, o empresário fugiu do local”, disse o tenente Edson Melo. “Mas foi localizado no condomínio onde mora, próximo do clube. Ele já confessou o crime”, diz.

O teste de bafômetro confirmou que o empresário estava embriagado. Gramacho foi indiciado por direção perigosa, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. O caso foi registrado no 8.º DP de Goiânia. Os três rapazes foram liberados após exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).