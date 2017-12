Empresário de jornal é encontrado morto no Paraná O empresário do ramo de comunicações de Cascavel, no oeste do Paraná, André Heitor Costi Filho, de 46 anos, foi encontrado morto com 11 tiros na noite de quarta-feira, 28, próximo a uma plantação de soja na zona rural de Matelândia, município a 75 quilômetros de Cascavel, onde morava. O pai de Costi Filho é proprietário do jornal O Paraná, de Cascavel. Ele estava em Camboriú (SC), quando soube da morte. A delegada de Matelândia, Tany do Amarante Razera, disse que a delegacia recebeu um telefonema anônimo comunicando sobre a existência do corpo e de uma camionete. Os peritos ainda não tinham determinado quando ocorreu a morte, mas a delegada acredita que o corpo estava no local há pelo menos dois dias, em razão da deterioração. A maioria dos tiros atingiu as costas, mas não havia sinais aparentes de que ele tivesse reagido. O carro estava com a porta aberta e jogado próximo ao corpo algumas latas de cerveja e um cigarro de maconha. O que chamou a atenção da delegada foi que o pneu estepe estava fora do carro. Próximo havia uma espátula como as utilizadas pelos borracheiros para tirá-lo da roda. "Dá a entender que procuravam alguma coisa escondida", afirmou. O corpo do empresário foi sepultado na tarde de hoje. Ele deixou um filho de 13 anos.