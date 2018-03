Empresário é assassinado ao atender a porta em Aparecida O empresário José Alencar Fernandes de Souza, de 50 anos, foi assassinado com um tiro no rosto ao atender a porta de sua residência na manhã desta segunda-feira, 29, em Aparecida, no Vale do Paraíba, a 170 quilômetros de São Paulo. Por volta das 7 horas da manhã os vizinhos ouviram o disparo. Dono de dois hotéis na cidade, ele foi encontrado morto dentro do seu apartamento, que estava com a porta aberta. O criminoso havia tocado a campainha e disparado contra a vítima, à queima roupa. Depois, fugiu sem deixar pistas e sem roubar nada. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido cometido por vingança, porém não descarta a possibilidade de crime passional.