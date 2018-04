Empresário é libertado de cativeiro Policiais militares libertaram ontem um dono de supermercado que havia sido sequestrado na quinta-feira, na Rua Villa-Lobos, em Osasco, Grande São Paulo. Segundo a PM, o empresário era mantido amordaçado e amarrado em uma cama, dentro de um barraco na Favela do Flamenguinho, no Jardim Piratininga, também em Osasco. Quatro suspeitos foram presos no local. O caso seria registrado na Divisão Antissequestro do Deic, em São Paulo.