Empresário seqüestrado é encontrado morto em Mogi-SP O alfaiate Sebastião Vasconcelos Filho, de 53 anos, foi encontrado ontem enterrado em um sítio em Taiaçupeba, distrito de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, com marcas de espancamento na cabeça. O empresário havia sido seqüestrado no dia 4 de dezembro, no centro de Mogi e levado para o sítio dos criminosos, também no município. Um dia após o assassinato, eles entraram em contato com a família para pedir o resgate. Segundo a polícia, um dos seqüestradores, Patrícia Cassiano, de 22 anos, confessou o crime e mostrou o local onde o corpo havia sido enterrado.