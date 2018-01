Empresário sócio da Boate Kiss diz que fiscalização foi falha

PORTO ALEGRE - Durou mais de nove horas o depoimento à Justiça do empresário Elissandro Spohr, o Kiko, um dos réus no processo criminal sobre a tragédia da Boate Kiss, nesta terça-feira, 1º, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O proprietário da casa noturna afirmou que nunca os órgãos de fiscalização obrigaram o fechamento da boate por problemas de regularização antes do incêndio.

Kiko respondeu às perguntas do juiz, do Ministério Público, dos advogados dos outros réus - Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão, músicos da banda Gurizada Fandangueira; e Mauro Hoffmann, o outro proprietário da boate - e do próprio defensor.

Segundo ele, a prefeitura da cidade também possui responsabilidade na tragédia que matou 242 pessoas e feriu outras 630, em janeiro de 2013. "O senhor deveria ter colocado mais gente aqui", disse ao juiz Ulysses Fonseca Louzada, no Salão do Tribunal do Júri de Santa Maria.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ex-dono da Kiss lembrou o que fez na noite da tragédia, quando estava na boate. Ele afirmou que estava no hall da boate quando começou o incêndio. "Quando eu cheguei na porta veio o tufão", lembrou.

Kiko destacou que abriu uma das portas - a de fumantes - e negou que as demais tenham sido trancadas, impedindo a saída das vítimas. O réu destacou ainda que não tinha conhecimento do tipo de material pirotécnico utilizado pela banda Gurizada Fandangueira, o que deu início ao incêndio.

"O show pirotécnico foi uma brincadeira errada. O Marcelo (de Jesus dos Santos) começou o fogo", afirmou, ao pedir uma acareação entre ele e o vocalista da banda, que disse que o empresário sabia dos fogos.

O empresário também respondeu sobre sua sociedade com Hoffmann, de quanto a boate faturava em suas festas e negou a superlotação do local na noite da tragédia.

Hoffmann será ouvido no Foro Central de Porto Alegre nesta quinta-feira, 3. Santos e Leão já prestaram depoimento em Santa Maria. Os quatro réus são acusados de homicídio qualificado (242 vezes consumado e 636 vezes tentado) pelo motivo torpe e emprego de fogo, asfixia ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum.

Após os interrogatórios, será aberto prazo para que acusação, assistência de acusação e defesas apresentem por escrito suas alegações finais, último passo antes de o juiz decidir se os réus serão levados a júri popular.