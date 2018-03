Empresários atingidos pelas chuvas em Alagoas ganham crédito de R$ 1 bilhão

MACEIÓ - O governador Teotônio Vilela Filho (PSDB) vai reunir, hoje à tarde, os prefeitos dos municipios atingidos pelas enchentes para anunciar a liberação do crédito de R$ 1 bilhão pelo governo federal.

Os recursos serão liberados por meio de Medida Provisória. Os principais contemplados serão os comerciantes dos municípios afetados pela tragédia em Alagoas.

A reunião está marcada para começar às 16 horas e será realizada no Salão de Despachos do Palácio República dos Palmares, no centro de Maceió. Além de prefeitos, confirmaram presença, dirigentes de bancos oficiais e líderes empresariais.

A informação foi divulgada pelo coordenador do Programa de Reconstrução e secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Luiz Otávio Gomes.