Empresários compram prédios abandonados e vendem como opção de casa própria Quem passa pela Avenida do Estado, perto do Edifício São Vito, tem a atenção voltada para um prédio de 12 andares do outro lado do Rio Tamanduateí. De fachada amarela, com tinta ainda fresca e janelas recém-instaladas, ele se destaca. Dos anos 60, quase desocupado, foi comprado e todo reformado: 70% das 60 unidades se esgotaram em 60 dias. É um novo filão: comprar prédios do centro abandonados ou degradados e transformá-los em atraente alternativa de casa própria. De quebra, transforma-se a região. Ex-lavrador, ex-garçom de hotéis como Maksoud Plaza e Mofarrej, Jaime Romão descobriu o centro há oito anos. Da janela do seu apartamento, na Rua Martim Francisco, via um prédio abandonado, no número 119. "Eu já trabalhava com reforma e imaginava o que poderia fazer", diz. "Até que procurei a dona. Com poucos inquilinos, ela tinha mais prejuízo que lucro. Propus pagar a longo prazo. Por milagre, ela aceitou." Desde 1989, quando comprou a primeira casa própria e fez uma pequena reforma, passou a viver do negócio. Chegou a trocar de endereço a cada trimestre. Até descobrir os prédios do centro. Em cinco anos, já devolveu à região seis prédios renovados e 128 famílias. A maioria na chamada Boca do Lixo, entre Ruas Aurora e Timbiras, Avenida Rio Branco e Largo General Osório, que recebeu o codinome por concentrar prostituição. Seu último empreendimento, o antigo Hotel Orly, de 1933, na Conselheiro Nébias, foi cenário de filmes como "Bellini e a Esfinge", em que Malu Mader interpreta a prostituta Fátima. Como prédio residencial com 25 quitinetes de 35 m², vendidas no ano passado a R$ 28 mil em média, virou Edifício Jaime. Perspectiva - Com prédios revitalizados, o Centro volta a receber jovens casais, famílias com crianças, estudantes e idosos, atraídos por baixas prestações, boa localização e acesso a transporte público e serviços. O mercado é promissor. Os dados mais recentes, do Censo 2000, dão uma idéia: nos nove distritos da Subprefeitura da Sé, há 51.463 unidades fechadas. Na Sé apenas, 30% dos imóveis estão desocupados. Já a Secretaria da Habitação tem uma lista de 200 prédios deteriorados no centro. "Empreedimentos particulares, sem subsídios, demonstram que o mercado descobriu esse filão", diz Marco Antônio Ramos de Almeida, da Viva o Centro. Segundo ele, a região é destino de 22% das viagens de 39 distritos da Grande São Paulo, ou seja, 2 milhões de pessoas vão para o centro diariamente". Prova disso é a rapidez com que os imóveis revitalizados são vendidos. Ainda em reforma, os 60 apartamentos de um prédio na esquina das Ruas Consolação e Nestor Pestana foram vendidos em 40 dias. Foi reformado pelo ex-vendedor de linhas telefônicas Chil Joseph. O negócio começou há cinco anos. Ele já reformou mais de uma dezena de prédios. Os apartamentos negociados por ele são financiados pela Caixa em 20 anos, com prestações não superiores ao valor do aluguel de um apartamento similar. "Entrego tudo pronto", diz. "Meu sonho é construir um do zero. Este levará o meu nome."