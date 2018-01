Empresas de ônibus incediados por ataques em SC querem aumentar a tarifa

FLORIANÓPOLIS - Empresas de ônibus de Santa Catarina que tiveram veículos queimados na última onda de ataques pretendem solicitar o aumento da tarifa para custear seus prejuízos. Desde novembro do ano passado, 47 coletivos já foram incendiados por criminosos ligados ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC).

O medo dos usuários fez cair a demanda pelo uso do transporte e consequentemente a queda no faturamento. Donos de empresas, representantes de sindicatos das empresas e trabalhadores já estão de posse de planilhas de custos reivindicando aumento nas tarifas para os próximos dias.

Segundo as empresas, o prejuízo provocado pelos ataques alcança R$ 15 milhões. Elas afirmam não possuir seguro dos veículos nem cobertura para ações de vandalismo.

Em comunicado divulgado à imprensa nesta quarta-feira, 6, o prefeito de Florianópolis, César Souza Júnior garantiu, que não haverá qualquer aumento nas passagens. Para o chefe do executivo, as empresas devem arcar com o risco da atividade que prestam. Souza Júnior ainda considerou inconveniente o pedido das empresas em meio à crise deflagrada pelos atentados.