Empresas não foram comunicadas A Nutriplus Alimentação e Tecnologia, vencedora do lote 6 (Penha-São Mateus-Itaquera), afirmou ontem que ainda não foi comunicada oficialmente pela Prefeitura e diz que a empresa tem capacidade para participar de uma nova licitação com chances de vencer, pois seu "preço hoje já é 14% menor que o praticado pelas demais fornecedoras terceirizadas do setor". A Assessoria de Imprensa da Sistal, vencedora no lote 2 (Santo Amaro-Capela do Socorro), disse que não tinha conhecimento da informação. Já a assessoria da Convida, que bateu as concorrentes na disputa pelo lote 4 (Guaianases-São Miguel Paulista), afirmou que a empresa vai aguardar uma comunicação oficial para se pronunciar a respeito do assunto. Procurados, os representantes da J.Coan, do lote 3 (Pirituba-Freguesia do Ó), não retornaram a ligação da reportagem. Na sede da empresa Terra Azul, vencedora do lote 5 (Jaçanã-Ipiranga), a informação era de que representantes só poderiam ser localizados hoje, em horário comercial, das 8 às 18h. Até as 23 horas, as ligação para o celular do advogado da SP Alimentação, do lote 1 (Butantã-Campo Limpo), caíam na caixa postal.