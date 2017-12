EMTU muda horário de 11 linhas de ônibus A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) de São Paulo vai reprogramar os horários de 11 linhas de ônibus integradas à Linha 5-Lilás, na zona sul. A partir de amanhã, com o funcionamento da linha do Metrô aos domingos e feriados, os coletivos levarão os passageiros até as Estações Capão Redondo e Campo Limpo.