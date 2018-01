Encerradas buscas por desaparecidos em naufrágio no AM A Marinha encerrou no fim da tarde desta quarta-feira, 23, as buscas por Paulo César Nardine e Giseli Gomes de Oliveira, desaparecidos num naufrágio no rio Solimões na sexta-feira. De acordo com a assessoria da Marinha, foi disponibilizado na noite de hoje um barco para a família dos desaparecidos irem até o local prestar suas últimas homenagens. Na manhã de sábado, o corpo do funcionário do Banco do Brasil Ricardo Porto Barcala Batista foi encontrado por mergulhadores, preso no interior da embarcação. Também naquele dia foram resgatadas quatro pessoas com vida. Na noite de sexta, o barco "Quatro Netos" que levava para uma pescaria dois turistas, funcionários do Banco do Brasil de Brasília, e um de Manaus e quatro tripulantes, naufragou durante uma tempestade na costa do Caruri, a cerca de 30 quilômetros do rio Solimões e nas proximidades da Ilha dos Mouras.