Encontrada jovem estuprada e morta em parque de diversões no Paraná

CURITIBA - A polícia paranaense encontrou no início da tarde desta sexta-feira, 28, o corpo da jovem Tayná Adriane da Silva, de 14 anos, estuprada e morta na quinta por quatro homens em um parque de diversões na cidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Desaparecida da capital havia 15h, a adolescente havia sido enterrada pelos suspeitos na Rua Márcio Cardoso, no bairro de São Dimas, perto do parque. Os homens foram presos nesta manhã.

Revoltados, os familiares da garota fizeram críticas aos policiais da delegacia de Alto Maracanã, onde o caso foi denunciado. Eles afirmam que ao fazer a queixa na unidade, logo após o desaparecimento, não foram levados a sério.

Nesta manhã, após a detenção dos acusados, moradores da região colocaram fogo em uma parte do parque de diversões e chegaram a queimar diversos brinquedos. No final da tarde, alguns familiares e vizinhos ameaçaram bloquear a Estrada da Ribeira, próxima ao local do crime, para pedir maior segurança.