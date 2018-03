Encontrada uma das filhas jogada de ponte pelo pai no ES

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

Foi encontrada na manhã desta quarta-feira, 14, uma das crianças que foi jogada de uma ponte pelo próprio pai, na cidade de Serra, na Região Metropolitana de Vitória, no Espírito Santo.

Luciana Barbosa, de 2 anos, e Luciene Barbosa, de 4 anos, foram jogadas da ponte que liga os municípios de Fundão e Serra, no bairro Nova Almeida, na noite de ontem pelo próprio pai.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o delegado Josafá da Silva, responsável pela investigação, o corpo da criança ainda está nas águas do rio, aguardando a perícia. De acordo com informações da polícia, pelo tamanho do corpo, a menina encontrada é a que teria 4 anos.

O pai das crianças, Wilson Barbosa, de 37 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime, segundo o delegado. Em depoimento, Wilson confessou que jogou as filhas devido à raiva que sentia da ex-mulher.

Simulando mostrar a paisagem para as crianças, Wilson jogou as filhas da ponte. Uma testemunha presenciou o crime e acionou a polícia.

Os bombeiros continuam as buscas ao corpo da outra menina, de 2 anos, que segundo o delegado, por conta da forte correnteza, pode ter sido levado para o mar.