Encontrado corpo de garoto desaparecido O corpo do adolescente Brian Felipe Viana de Oliveira, de 13 anos, desaparecido no mar desde o dia 13, na praia do bairro Jardim Praia Grande, em Mongaguá (a 86 km de São Paulo), foi encontrado no sábado, por volta das 17h30, por pescadores, na orla da Praia do Cibratel, em Itanhaém (a 108 km da capital paulista).