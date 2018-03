Encontrado corpo de jovem que caiu em rio no PR durante fortes chuvas

O Corpo de Bombeiros informou ter encontrado na tarde desta segunda-feira, 26, o corpo de um jovem de 23 anos, que tinha caído nas águas do Rio Atuba, no Bairro Alto, região norte de Curitiba.

Ele teria tentado passar sobre o rio na quinta-feira (nos primeiros dias das chuvas fortes que atingiram a cidade) através de uma tubulação da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). O corpo estava no Rio Iguaçu, nas proximidades do Zoológico e apresentava algumas escoriações, provavelmente em razão de choques com galhos de árvores.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As últimas informações da Defesa Civil do Estado apontam que pelo menos 3,5 mil residências de 43 municípios foram atingidas pelas chuvas no Paraná, deixando 1.178 desabrigados, que precisaram de ajuda do poder público.

De acordo com a Defesa Civil, nenhuma cidade teve homologado o decreto de situação de emergência. Pelo menos duas cidades, Pinhais e Francisco Beltrão, ainda podem decretar a situação por conta dos estragos, segundo a Defesa Civil.

Rodovia

O tráfego segue em meia pista na Rodovia PR-438, na altura do km 24, no trecho entre Teixeira Soares e Guaragi, na região de Irati, por conta de queda de barreiras. Os trabalhos para o restabelecimento da pista estão sendo realizados pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

Na mesma região, a PR-153, no km 319, o trecho que liga os municípios de Irati e Imbituva, está completamente interditado devido ao asfalto ter cedido.

Donativos

As Coordenadorias Municipais de Defesa Civil de Pinhais e Colombo estão aceitando donativos, que podem ser efetuados no Terminal Metropolitano e na Secretaria de Obras (Rua Carlos Drummond de Andrade, 166. Telefone: (41) 3912-5118), em Pinhais. Em Colombo, no posto do Corpo de Bombeiros (Rua Felícia Kanya, 797. Telefone: (41) 3675-1238).

Texto atualizado às 12h27.