Encontrado corpo de mulher que pulou no rio para salvar filha Foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 28, o corpo da mulher que se afogou depois de se jogar no rio e salvar a filha, de 9 anos, na cidade de Lima Duarte, na Zona da Mata de Minas Gerais, segundo informações da Rádio CBN de MG. No último domingo, 25, a dona de casa Ana Lúcia Monteiro Vilela, de 35 anos, ouviu os gritos da filha, que tinha caído no Rio do Peixe. Ana Lúcia, que não sabia nadar, pulou na água, conseguiu empurrar a menina até a margem, mas foi arrastada pela correnteza. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado por um pescador da região e já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Juiz de Fora.