Encontrado corpo de vítima de enchente no interior de SP Foi encontrado na tarde deste domingo em Bebedouro (SP) o corpo do comerciante Claudino Pedrozo Filho, de 60 anos, que estava desaparecido desde o último dia 8, quando houve uma forte enchente na cidade. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado nas proximidades do local onde o homem estava na hora da chuva - uma empresa de citricultura. Com a confirmação da morte de Pedrozo, sobe para dois o número de vítimas fatais em decorrência da enchente em Bebedouro. A outra vítima foi o dono de uma imobiliária, Valdomiro Ramos, de 58 anos, que morreu arrastado pelas águas. A chuva que provocou a enchente foi considerada a maior dos últimos 35 anos no município, com 172 milímetros em cerca de três horas.