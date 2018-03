Encontrado mais um corpo em Igrejinha

São Paulo, 23 - Chega a 11 o número de vítimas pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a noite de ontem, 22. Por volta de 20 horas deste sábado, 23, o corpo de uma mulher foi encontrado sob os escombros de casas soterradas em Igrejinha.

Cerca de seis casas foram soterradas durante a madrugada após as chuvas no bairro Saibreira II. As equipes continuam as buscas por um homem que está sob os escombros. Cerca de 18 homens estão no local.

Igrejinha já registra seis mortes pelas chuvas. Os corpos de dois meninos, com idades entre 9 e 12 anos, foram encontrados a tarde. Quatro pessoas foram retiradas dos escombros com vida.

Segundo a Defesa Civil Estadual, também foram registradas mortes nos municípios de Fazenda Vilanova, Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo. Entre as vítimas está um agricultor de 67 anos, vítima da queda de um galpão em Fazenda Vila Nova, no Vale do Taquari. Um homem foi eletrocutado em Sapucaia do Sul e, em Novo Hamburgo, três crianças morreram soterradas. O órgão ainda não tem informações sobre desabrigados e desalojados no Estado.