Encontrado no AM corpo da primeira vítima O corpo da aposentada Arlete Santos, de 59 anos, foi encontrado ontem à tarde boiando no Rio Amazonas, próximo do local onde o barco Dona Zilda naufragou na madrugada de domingo, em Itacoatiara, a 170 km de Manaus. Ela é a primeira das seis vítimas fatais a ser localizada. Sobreviveram 41 pessoas.