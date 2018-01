Encontrado o sétimo corpo no Rio

As equipes de buscas e resgate encontraram por volta das 8 horas desta sexta-feira, 27, o corpo da sétima vítima do desabamento de três edifícios no Centro do Rio, ocorrido na noite da última quarta-feira, segundo informações da Rádio Estadão/ESPM.

Segundo o subcomandante de busca e salvamento, Rodrigo Bastos, o corpo estava em um ponto isolado dos demais corpos encontrados.

Neste momento, as equipes realizam os trabalhos de busca onde estariam as vítimas que participavam de um curso de informática. De acordo com os bombeiros, cerca de 80% dos escombros já foram vasculhados.